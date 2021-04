Glebogryzarki: spalinowe, elektryczne, ręczne. Które najlepiej wybrać do pracy w ogrodzie i ile kosztują? [ceny i zastosowanie] 25.04.21

Glebogryzarka, czyli pomoc w odświeżeniu ogrodu

Wiosna to idealny czas na odświeżenie ogrodu i pierwsze porządki po zimie. Niektórym zajmują one cały dzień, jednak nie musi tak być. Gdy wszystkie gałęzie i krzewy zostaną już podcięte, należy zająć się trawnikiem, co może być najbardziej uciążliwe. Jednak aby ułatwić sobie pracę można skorzystać z glebogryzarki. Jest to urządzenie, dzięki któremu szybko i łatwo przekopiemy ziemię, spulchniając ją, napowietrzając oraz czyniąc lepszym środowiskiem dla rozwoju roślin. Dzięki temu łatwiej je będzie także posadzić.

Najpopularniejsze rodzaje glebogryzarek

Do pracy w ogrodzie najczęściej używa się jednego z trzech rodzajów glebogryzarek, które są dużo bardziej kompaktowe i łatwiejsze w obsłudze niż rolnicze. Należą do nich: