Głosy i cienie zawładną Krakowem podczas Audio Art Festivalu

Organizowany w Krakowie już po raz 29. Festiwal Audio Art jest eksperymentalną i postmodernistyczną sztuką przełomu wieków, jak określają go wydarzenie organizatorzy. To integracja sztuk wizualnych z dźwiękowymi realizowana w formie koncertów, performanców i instalacji, uzupełnianych przez wykłady. Podczas festiwalu swoje projekty prezentują artyści z całego świata.

- Z jednej strony Festiwal Audio Art plasuje się po stronie sztuk muzycznych, ale przede wszystkim, skupiając się na dźwięku jako takim, a nie formie muzycznej w sensie tradycyjnym, na rezonansie dźwięku, obiekcie – wyjaśnia prof. Marek Chołoniewski, dyrektor artystyczny festiwalu. – Drugą formą, jaka poza koncertem, pojawia się podczas festiwalu jest performans. W większości przypadków są to autorskie projekty osób, które tworzą go od samego początku i równocześnie wykonują. Muzycy nie grają też na tradycyjnych instrumentach i bardzo często jest to instrument na tyle zmieniony w swojej konstrukcji, że dysponuje niewielkimi możliwościami, nie jest to ten tradycyjny instrument budowany, by uzyskać jak największe bogactwo dźwięków. A i sami artyści skupiają się często jedynie na kilku dźwiękach.