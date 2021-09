Gmina Laskowa. Przetarg na świetlicę droższy o 50 tys zł. Co na to samorząd? Remigiusz Szurek

Fot. UG Laskowa

Gmina Laskowa na stworzenie świetlicy planowała wydać 294 tys zł. W przetargu wystartowały cztery podmioty, z których najtańszą ofertę w wysokości ok. 344 tys zł złożyła firma Usługi Ogólnobudowlane Jana Wojtasa z Siekierczyny. Różnica wynosi więc 50 tys zł. Co na to w gminie?