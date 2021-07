Gmina Oświęcim. Przystanek kolejowy we Włosienicy na trasie Oświęcim - Kraków przez Skawinę dostanie drugie życie. Ruszył remont [ZDJĘCIA] Bogusław Kwiecień

Rozpoczął się remont przystanku kolejowego we Włosienicy (gm. Oświęcim) na trasie Oświęcim - Kraków przez Skawinę. PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiadają, że dzięki przewidzianym pracom poprawi się komfort podróżnych korzystających z tego przystanku. Inwestycja będzie kosztować przeszło 1,6 mln zł i ma zakończyć się do listopada tego roku. A od zmiany rozkładu w grudniu jest szansa, że trasę powrócą pociągi pasażerskie w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. I oby tak się, stało, bo po co komu piękny przystanek, jak pociągi pasażerskie nadal nie jeździłyby.