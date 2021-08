Góralska Pielgrzymka na Jasnej Górze. Metropolita abp Marek Jędraszewski powitał górali i odprawił mszę na zakończenie pielgrzymki

Pielgrzymi spod Tatr szli dziewięć dni, pokonali 240 kilometrów. Pielgrzymi szli w czterech grupach: z Bachledówki, Nowego Targu, Rabki-Zdroju i z Orawy. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa „Wezwani do wolności”. Mówi ono o zmaganiu, ponieważ wolność jest celem, który niełatwo osiągnąć. Jak zaznaczył metropolita krakowski, te słowa wskazują także na godność człowieka, który został stworzony na Boży obraz i podobieństwo, a przy tym zdąża do wolności.

Arcybiskup zauważył, że ta historia sprzed prawie dwóch tysięcy lat w wielu sytuacjach ciągle się powtarza. Przypomniał, że wierni podczas przygotowań do beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego rozważają życie Prymasa Tysiąclecia. Losy kardynała przypadły na tragiczne czasy, gdy pogańskie systemy czyniły wszystko, by wyrwać wiarę z serc Polaków. Główną osobą, która wzięła na siebie ciężar obrony prawa Bożego w ludzkich sercach, stał się właśnie kard. Stefan Wyszyński.

Metropolita przypomniał, że w Archidiecezji Krakowskiej kończy się trzeci tydzień Nowenny przed beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego. Pierwszym cytatem rozważanym w tym tygodniu są słowa: „Przypominamy prawa człowieka: prawo do bytu i życia, prawo do Boga, prawo do prawdy, prawo do miłości”. Hasłem towarzyszącym wiernym w sobotę było z kolei: „Kościół wydobył potężną naukę o godności ludzkiej, której trzeba bronić przez miłość, jaką winniśmy mieć ku każdemu człowiekowi”.

W zapiskach kard. Stefana Wyszyńskiego często pojawiało się uczucie żalu, ponieważ duża część polskiego społeczeństwa nie potrafiła powiedzieć systemowi komunistycznemu zdecydowanego „nie”. Pisał o „postępowych katolikach”, którzy szli na współpracę z systemem. Z wielkim bólem mówił, że w tej grupie znajdują się także księża i biskupi. Nie pozostawił go nigdy bp Antoni Baraniak, który przez lata przebywał w więzieniu śledczym. Komuniści chcieli go złamać, aby świadczył przeciw kardynałowi, on jednak heroicznie im nie uległ. Byli także prości ludzie, którzy upominali się o Prymasa, o wolność, chleb i sprawiedliwość.