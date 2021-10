Góralskie wesele jak z marzeń. Najlepiej jesienią! Choć kiedyś górale mawiali: "Bogoce żynią się na wiesne, a biedoki na jesień" Aurelia Lupa

Sezon ślubny traw cały rok. Jednak na Podhalu to właśnie jesień jest czasem. kiedy to odbywają się największe imprezy. To za sprawą pogody, która o tej porze roku wydaje się być najbardziej przewidywalna. Ale jest i drugi powód. Od lat mówi się, że to jesienią najlepiej robić wesele, bo goście po sezonie turystycznym mają więcej czasu, a także są zasobniejsi w gotówkę - właśnie po zakończonym sezonie turystycznym.