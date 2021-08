Gorlice. Miejski rynek cierpi na betonozę. Urzędnicy znaleźli na nią sposób, ale za to na poprawę garbów na bruku będziemy musieli poczekać

Ulica Rynek. Po jednej stronie parking, po drugiej dach Pawilonu Historii Miasta i zejście na płytę rynku. Cecha charakterystyczna – koleiny. Bruk zapadł się w kilku miejscach już tak głęboko, że wygląda, jak miedza w pole po roztopach. Gdyby skręcić kierownicą zbyt mocno w prawo lub lewo, bo miska olejowa zostanie na którymś garbie. Wieści z ratusza nie są dobre. Na poprawę trzeba będzie poczekać.

- Zleciliśmy wykonanie dokumentacji projektowej – powiedział nam Łukasz Bałajewicz, zastępca burmistrza miasta.

O skali potrzeb finansowych – nie chce na razie mówić. O czasie wykonania ewentualnych poprawek też nie – choć byłoby pięknie, gdyby udało się to jeszcze w tej kadencji. Lekko się nie zapowiada, bo patrząc na to, co dzieje się na rynku drogowo-budowlanym, taniej szybko nie będzie. Trzeba nie tylko ściągnąć kostkę, ale wymienić podbudowę i na nową ją ułożyć w łuk rzymski, a to już wyższa szkoła brukarstwa. Trochę lepsza sytuacja jest na ulicy Wróblewskiego. Dziury jakby mniejsze, za to przejście dla pieszych na wysokości bramy kościoła to przy odrobinie nieuwagi grozi, w najlepszym przypadku, rozbiciem sobie kolana.

Żeby namacalnie i naocznie przekonać się, jak powinna wyglądać jazda po ulicach z kostki brukowej, wystarczy zajrzeć do Biecza. Tam, również po rewitalizacji, spory fragment jezdni w centrum miasta zastąpił bruk. Przejeżdża po nim setki, jeśli nie tysiące aut dziennie. Również autobusy. I nic się tam nie zapada.