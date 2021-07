Gorlice. Mosty i Przęsło Starosty rozdane. Nagrody trafiły do Władysława Adzika Sendeckiego i Kacpra Malisza

Wyjątkowy koncert, wyjątkowi ludzi, wyjątkowe ich dokonania – tak pokrótce można opisać tegoroczną galę nagrody Mosty i Przęsło Starosty. Od początku nagroda miała – a jakże - wyjątkowych charakter. Laureaci są osobami, które wniosły do światowego i lokalnego dziedzictwa kultury ogromny dorobek. Dość powiedzieć, że pośród dotychczasowych laureatów był Andrzej Stasiuk, Zbigniew Preisner, kwartet Camerata, wydawnictwo Czarne.

- Most to coś niezwykle inspirującego – mówiła na wstępie gali Maria Gubała, starosta gorlicki. - Most łączy to co oddalone. To dzieło ludzkich rąk, które opiera się upływowi czasu. A ta nagroda ma wymiar symbolizujący integrująca rolę kultury ponad podziałami i jednocześnie nierozerwalną wieź twórców z ich małą ojczyzną – podkreślała.