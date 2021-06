Gorlice. W kartonowym pudełku pozostawionym przed bramą cmentarza w Hańczowej znalazło się 25 młodych jaskółek

Wielkie musiało być zdziwienie mieszkanki Hańczowej, która przed bramą tamtejszego cmentarza natknęła się na kartonowe pudełko. Wewnątrz znalazła młode jaskółki.

- Okazało się, że jest ich tam dokładnie 25 – relacjonuje nam Wojciech Wójcik, lekarz weterynarii, właściciel przychodni Animed, pod którego opiekę, trafiły młode ptaki.

Weterynarz mówi też, że są one w różnym wieku, a ktoś najpewniej zniszczył całą ich kolonię.

- Zrobił to w okresie lęgowym, gdy ptaki są pod szczególną ochroną – dodaje.

Potrzebna specjalistyczna opieka

Ptaki mają dobrą opiekę, ale nie mogą zostać w Animedzie na stałe. Jeśli chcemy, by przeżyły i wróciły do natury, potrzebują specjalistycznego ośrodka, który zajmuje się dzikimi zwierzętami. Nic tu nie jest łatwe, a przykładem niech będzie żywienie takich maluchów. W naturze matka karmi młode przez kilkanaście godzin w ciągu doby. Podobna opiekę trzeba im zapewnić, gdy wychowuje się je - nazwijmy to - zastępczo. Młode jaskółki muszą być pod opieką, aż osiągną około sześciu tygodni. W ich naturze leży, że, nawet gdy potrafią już latać i jeść, to przez jakiś czas wracają na noc do gniazda.

- Wypuścić na wolność można je wtedy, gdy sprawnie latają, same pobierają pokarm z podłoża, i po lotach w zamkniętym pomieszczeniu nie wracają już do swego zastępczego gniazda – instruuje Kazimierz Walasz, ornitolog z Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego.