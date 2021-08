Gorlickie kiedyś słynęło z ropy, a dzisiaj z nagietków i aksamitek z eko-farmy Krzysztofa Wrońskiego [ZDJĘCIA]

Pierwsze co uderza po przekroczeniu granicy gospodarstwa Krzysztofa Wrońskiego to zapach. Charakterystyczny dla aksamitek, zwanych rusinkami albo po prostu – śmierdziuchami. Ten ostatni rzeczownik jest nieco niesprawiedliwy, bo aksamitkom do smrodu daleko.

- W tym roku posadziliśmy tylko dwie odmiany – opowiada gospodarz.

Uwaga jest jak najbardziej na miejscu. Rok temu, w tym samym miejscu rosło 12 różnych gatunków. Prawdziwy zawrót głowy jeśli spojrzeć z perspektywy kolorów i wielkości kwiatów, wysokości rośliny i co najważniejsze – zasobności w pożądane substancje.

- Wszystkie te dwanaście odmian przebadaliśmy na własny koszt pod kątem zawartości luteiny i antyoksydantów – opisuje dalej.

Fachowcy ze świata zainteresowani eko-farmą

Gdy w świat poszła wieść, że gdzieś w Gorlicach, co na końcu mapy kraju są, jest gość, co sadzi łany aksamitek, zaczęły napływać e-maile, telefony dzwonić, goście przybywać.