Sukcesem zakończyła się gorlicka odsłona naszej redakcyjnej akcji Drzewko za surowce wtórne. W niespełna dwie godziny rozdaliśmy 700 roślin

Już przed godziną dziewiątą, kiedy przy Galerii Gorlickiej rozpoczynaliśmy akcję Gazety Krakowskiej "Drzewko za surowce wtórne", na podziemnym parkingu przy stoisku ich odbioru zgromadzili się zainteresowani gorliczanie. Wszyscy przynieśli niepotrzebną makulaturę, plastikowe butelki, aluminiowe puszki oraz zużyty sprzęt elektryczny, które po przeliczeniu lub zważeniu wymieniane były na sadzonki kwiatów i innych roślin.

Im wcześniej chętni dotarli do Galerii Gorlickiej, tym większą mieli szansę na wybór roślin. Wśród nich nich królowały tuje, irgi, pelargonie, smagliczki, aksamitki, niecierpki, begonie i wiele innych krzewów ozdobnych i kwiatów. W sumie rozdaliśmy dzisiaj 700 różnorodnych sadzonek nie tylko do uprawy w gruncie, ale również do nasadzeń balkonowych.

Zasada była prosta i mógł w niej wziąć udział każdy chętny. Wystarczyło przynieść ze sobą surowce wtórne, aby w zamian otrzymać nawet 4 sztuki sadzonek - jedną za: za 4 kg makulatury, 20 butelek PET, 20 puszek aluminiowych albo dwie sztuki zużytego sprzętu elektrycznego małego rozmiaru.