Na plantacji w Szymbarku jest niczym w słonecznej Toskanii. Tu żniwa zaczynają się wcześniej, bo są… borówkowe

„Borówkowe Góry”, bo taką nazwę nosi plantacja są latem krainą prawdziwej szczęśliwości. U jej podnóża leżą Gorlice i choć stąd do miasta jest zaledwie kilkanaście kilometrów samochodem, to prawdziwa ostoja, ciszy, spokoju i słonecznych wzgórz, które na plantacji Przybylskich przypominają słoneczną Toskanię.

Nie bez powodu ten przysiółek Szymbarku nazywa się Góry. Dla piechurów czy zmotoryzowanych zjazd tutaj od strony Bielanki jest łaskawszy, ale „wspinaczka” od strony Szymbarku dość wąską, stromą drogą, sprawia wrażenie, że to wjazd wprost do nieba. I tu się wszystko zgadza, bo do … nieba w gębie.

Cztery dekady doświadczeń

Pierwsze 40 krzewów Wojciech Przybylski zasadził jako plantację eksperymentalną, blisko domu, by łatwo było doglądać krzewów. Wtedy jeszcze o borówce amerykańskiej słyszeli nieliczni, a w przydomowych ogrodach tego krzewu można było szukać ze świecą. Tak samo zresztą jak wiedzy o nim, dostępnej tylko w specjalistycznej literaturze ogrodniczej, nie jak dzisiaj w Internecie. To była nowość, nie tylko w Polsce, ale i w Europie

Tysiąc krzewów na hektarze

- Zanim posadziliśmy tysiąc krzewów, wysłaliśmy próbki gleby do badania pod względem jej kwasowości i zawartości mikroelementów. Po nich okazało się, że mamy właściwie idealny grunt, by plantacja powstała. W szkółce, w której kupowaliśmy rośliny poradzono mi jedynie, żebyśmy ciężką rodzimą glebę wymieszali z piaskiem, a co dwa lata już po zasadzeniu krzewów obsypywali je trocinami drzew iglastych – tłumaczą plantatorzy- Wojciech i Marcin.

- Marzy nam się jeszcze system nawadniania, by w suchych latach móc wspierać krzewy. Chcielibyśmy umieścić przy domu duży zbiornik na deszczówkę i nią podlewać plantację, ale to dość duża inwestycja, więc i melodia przyszłości – mówi Marcin Przybylski.

Takie są owoce z "Borówkowych Gór"

- Nasza plantacja jest po prostu ekologiczna. Owoców jest może mniej, ale nie na tym nam zależy, bo nie sprzedajemy owoców ani do skupu, ani hurtowo. Ci, którzy wiedzą, że nasze owoce są naturalne, a tym samym zdrowe, przyjeżdżają prosto na plantację. Kupują do jedzenia na bieżąco, głównie dla dzieci, ale też na dżemy, czy do mrożenia na zimę – tłumaczy.

Trudno się dziwić, wysmagane wiatrem i wymuskane promieniami słońca na tutejszej plantacji owoce są o tej porze nie tylko soczyste, ale też bardzo słodkie. Dobrze wiedzą o tym najmłodsze w rodzinie – czteroletnie bliźniaczki Apolonia i Aniela, które pod okiem mamy i babci, nie tylko pałaszują owoce prosto z krzaka, ale też chętnie wpraszają się do babci na borówkowe ciasto z kokosową pianką.

Gdy sięgnąć do literatury, można się dowiedzieć, że właśnie borówki amerykańskie zawierają jedną trzecią dziennej dawki zapotrzebowania przez człowieka na witaminę C. Gdy do tego dodać, że są bogate również w witaminy z grupy, B, kwas foliowy, witaminę A i E, to tak naprawdę porcja tych niebieskich jagód przyda się każdemu.

Teraz na plantacji plonuje odmiana Duke. To najwcześniejsza z odmian. Zaraz po niej niebieskie owoce pojawia się na odmianie Bluejay, potem na Bluecrop, by ostatecznie zakończyć sezon na Chandler i plonującej do połowy września odmianie o nazwie Nelson.