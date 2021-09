Gorliczanka Wiesława Brudniak trzeci raz zdobyła Koronę Gór Polski. Wszystko wskazuje na to, że nie powiedziała ostatniego słowa Halina Gajda

Jak zapowiedziała, tak zrobiła. Wiesława Brudniak pierwszą gorliczanką, która trzeci raz zdobyła Koronę Gór Polski. Nie jest to mały wyczyn, bo trzeba zdobyć 28 najwyższych szczytów we wszystkich pasmach w naszym kraju. Dla tych, którzy lubią matematykę, bardzo obrazowo można przeliczyć to tak: trzeba wejść na 30 tysięcy metrów nad poziomem morza! Na liście kilkukrotnych Loży Zdobywców KGP jest dwa nazwiska z Gorlic – Józef Robak, który Koronę zaliczył dwukrotnie i właśnie pani Wiesława z potrójnym wynikiem.