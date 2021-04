Gowin: Szczepienia w zakładach pracy od początku maja. Najpierw w czterech firmach państwowych i czterech prywatnych, a od 10 maja wszędzie

- Polska zaczyna dysponować taką liczbą szczepionek, że niebawem będzie się mógł szczepić każdy, kto chce. To wielkie wyznawanie logistyczne i organizacyjne. Współpraca z samorządami wygląda tu bardzo dobrze. Teraz uruchamiamy współpracę z drugim kluczowym środowiskiem – przedsiębiorców – by jeszcze przyspieszyć cała akcję

- Wkrótce ustalimy, które firmy z początkiem maja przystąpią do pilotażowych szczepień w zakładach pracy, tak by od 10 maja te szczepienia miały już charakter masowy i mogli w nich wziąć udział wszyscy pracodawcy spełniający kryteria

- Zostało nam jeszcze do omówienia kilka szczegółowych rozwiązań w rozporządzeniu, ale to jest już finalny etap i wkrótce ruszymy z akcją, która odegra szczególne znaczenie w procesie powrotu firm do normalnej pracy. Jesteśmy zdeterminowani, by ten program wdrożyć i jednocześnie popularyzować masowe szczepienia – dodaje Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.