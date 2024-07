Grad o średnicy 3 cm spadał z nieba w Kuźnicach w Zakopanem

Gradobicie i ulewa nawiedziły Zakopane ok. godz. 12-13. O ile w samym Zakopanem kule lodowe miały ok. 1 cm średnicy, o tyle w Kuźnicach lodowe kule miały ok. 3, a niektóre nawet 4 cm. Wiele osób, które na co dzień pracuje w tej części Zakopanego, uważa, że nigdy wcześniej takiego gradu nie widziało.

- Niektóre samochody, które nie były pod dachem, miały wgniecenia na karoserii - mówi pan Marcin.

W samym Zakopanem ulewa i gradobicie spowodowały zalania domów. Straż pożarna musiała interweniować osiem razy.