Gradobicie nad Gorlickiem. Z nieba razem z potokami wody spadają lodowe kulki. Synoptycy przewidują, że burze mogą potrwać do północy Lech Klimek

Nad Gorlickiem przeszła silna burza z ulewnym deszczem i gradem. Trudno jeździ się po miejskich drogach, bo w wielu miejscach studzienki kanalizacyjne nie wytrzymują naporu wpływającej do niej wody. Tak dzieje się choćby na ulicy Stróżowskiej. To nie koniec na dzisiaj, IMGW wydało ostrzeżenia o silnych burzach i lewach dla powiatu gorlickiego, które mogą pojawiać się nawet do późnych godzin nocnych.