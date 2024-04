Grillowane warzywa. Takich dań z grilla jeszcze nie jadłeś. Zobacz przepisy na zaskakujące potrawy z rusztu

Warzywa grillowane w sosie musztardowym

Osiąga nawet 30 kilogramów masy i mierzy 90 centymetrów. Jackfruit, bo o nim mowa, jest chętnie wykorzystywany przez wegan i wegetarian do przyrządzania pysznych deserów, a także burgerów, gulaszu…

Sposób przygotowania: Jackfruita przełóż na sitko i dokładnie przepłucz pod bieżącą wodą i dobrze odciśnij. W misce wymieszaj składniki marynaty i podziel ją na dwie części. Do pierwszej dodaj pokrojone na mniejsze kawałki warzywa, drugą połowę odłóż. Ser feta pokrój w drobną kostkę. Grilluj warzywa na rumiany kolor, aż zmiękną. Następnie przełóż je do miski, dodaj pozostałą część marynaty i delikatnie wymieszaj. Na koniec gotową sałatkę posyp serem feta i szczypiorkiem.

Słodko-ostra sałatka z grillowanymi warzywami

Sposób przygotowania: W misce wymieszaj składniki marynaty. Cebulę, bakłażana, paprykę i pomidory pokrój na mniejsze kawałki i zamarynuj w połowie ilości przygotowanej marynaty. Grilluj warzywa na rumiany kolor, aż zmiękną i posmaruj sosem do spring rolls i sajgonek . Następnie przełóż je do miski, dodaj pokrojone oliwki i papryczki, sałatę, pozostałą część marynaty, i delikatnie wymieszaj. Na koniec gotową sałatkę posyp szczypiorkiem.

Kalafior to zdrowe i smaczne warzywo. Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na dania z kalafiorem. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk…

Grillowany stek z kalafiora

Smak soczystego steku jest nie do podrobienia. Odpowiednio przyrządzony jest największym rarytasem dla każdego miłośnika wołowiny. I choć stanowi bogate źródło białka, żelaza i witamin, to zbyt często spożywany może prowadzić do otyłości i miażdżycy. Zdrową alternatywą dla tradycyjnego steku może być kalafior. Odpowiednio doprawiony oczaruje niejednego mięsożercę!