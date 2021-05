Grupa Azoty SPR Tarnów. Kapitan drużyny Łukasz Kużdeba z przedłużonym - do końca sezonu 2021/2022 - kontraktem [ZDJĘCIA]

Decyzję o pozostaniu i przedłużeniu kontraktu podjąłem po długich rozmowach… Zależy mi na mojej drużynie i jej dalszym rozwoju. Mamy super zespół i sztab, fajną atmosferę, świetnych kibiców, a to nakręca do dalszego działania. Czego chcieć więcej – Do boju! – Łukasz Kużdeba

- Po trwających dość długo negocjacjach doszliśmy do porozumienia i Łukasz pozostanie zawodnikiem naszej drużyny do końca kolejnego sezonu. Cieszę się, że udało się podpisać nową umowę, ponieważ Łukasz to świetny zawodnik i bardzo ważny element całej układanki, jaką jest nasz zespół. Do drużyny wnosi nie tylko swoje sportowe umiejętności, ale też stabilizację i dobrą atmosferę – komentuje przedłużenie kontraktu prezes Grupy SPR Tarnów Krzysztof Mogielnicki (cytat za spr-tarnow.pl).