Grzegorz Braun zgasił świece chanukowe w Sejmie. "Dał przykład nienawiści i rażącego braku szacunku do współobywateli"

W kalendarzu żydowskim Chanuka rozpoczyna się zawsze 25. dnia miesiąca kislew; w kalendarzu gregoriańskim jej obchody przypadają od listopada do grudnia. Tegoroczna Chanuka rozpoczęła się w 7 grudnia.

Chanuka jest jednym z najradośniejszych świąt żydowskich, obchodzonym przez osiem dni. Każdego z nich po zapadnięciu zmroku Żydzi zapalają jedną świecę na chanukowym dziewięcioramiennym świeczniku - chanukii. Na dziewiątym, pomocniczym ramieniu świecznika znajduje się szames - świeczka, od której płomienia odpala się kolejne. Nazwa święta pochodzi od czasownika "chanach" oznaczającego poświęcać, inaugurować.

Z okazji szóstego dnia Święta Świateł, we wtorek 12 grudnia, Rabin Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie Boaz Gadka zapalił szóstą świecę. Inne nawiązania do tego święta zobaczycie w przestrzeni miasta: na placu Wolnica, przy ul. Szerokiej i na Małym Rynku, znajdują się trzymetrowe chanukowe świeczniki przygotowane przez Fundację Chabad Lubawitch Kraków. Świece zapalono również w polskim parlamencie, co nie spodobało się posłowi Grzegorzowi Braunowi, który postanowił świętowanie przerwać, gasząc gaśnicą menorę.