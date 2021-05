Grzegorz Turnau zaprasza do tańca. Powstał klubowy remiks jego przeboju "Na plażach Zanzibaru"

"Na plażach Zanzibaru" to jeden z większych przebojów Grzegorza Turnaua. O popularności piosenki w dużym stopniu zadecydował fakt, że wokalnie udziela się w niej również Sebastian Karpiel-Bułecka z Zakopowera. Nagranie i teledysk do niego miało swoją premierę ponad dekadę temu. Teraz na swój warsztat wziął go didżej i producent Yantimer. Nic dziwnego - w dobie koronawirusa Zanzibar stał się mekką dla polskich celebrytów.

- Pamiętam, że ta piosenka zawróciła mi w głowie już w momencie jej wydania, czyli w roku 2010. Są tam użyte przez pana Jana Kantego Pawluśkiewicza genialne harmonie, całość ma orientalny posmak. Do tego świetny tekst pana Leszka A. Moczulskiego, który 10 lat później, na początku pandemii, stał się wyjątkowo aktualny, biorąc pod uwagę wypowiadane w nim życzenie „Ach, na plażach, być na plażach Zanzibaru” - mówi Yatimer.