Grzegórzki. Przemysłowe centrum, które zamieniło się w drogą sypialnię Krakowa [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Grzegórzki, dawna wieś przyłączona do Krakowa w 1910 roku przez prezydenta Juliusza Leo, w obecnym administracyjnym kształcie były (są) dzielnicą niejednorodną. Mieściły w sobie starą zabudowę, willowe osiedle Oficerskie, osiedla z wielkiej płyty i produkcyjne zakłady. Zresztą przemysłowy charakter Grzegórzek do pewnego momentu zawsze wybijał się pierwszy plan. Dziś to dzielnica administracyjno-biurowo-mieszkaniowa, przy czym ta ostatnia funkcja z roku na rok zyskuje na znaczeniu. A okolica na popularności wśród krakowian.

Ślady starych czasów się zacierają. A to tutaj działały przecież C.K. Uprzywilejowana Fabryka Machin i Narzędzi Rolniczych Ludwika Zieleniewskiego (Grzegórzecka), Polsko- Szwajcarska Fabryka Czekolady Suchard S.A., potem Wawel (Masarska), Rzeźnia Miejska (Rzeźnicza), Wytwórnia Państwowego Monopolu Spirytusowego (Fabryczna) czy C.K. Uprzywilejowana Fabryka Maszyn i Urządzeń Rolniczych Marcina Peterseima (później Erdal, fabryka m.in. pasty do butów).

Do dziś przetrwały tylko zabudowania tej ostatniej, przy ul. Żółkiewskiego, zresztą pięknie zrewitalizowane. Na miejscu pozostałych powstały osiedla mieszkaniowe - a w przypadku rzeźni Galeria Kazimierz, z zachowanymi fragmentami starej zabudowy. Zresztą, to od budowy Wiślanych Tarasów na terenach po fabryce Zieleniewskiego rozpoczęła się w Dzielnicy II zmasowana deweloperska ofensywa.

Zabudowany jest już w zasadzie cały pas wzdłuż Wisły przy Grzegórzeckiej, nowe kompleksy bloków powstały i powstają przy Cystersów, Fabrycznej i Nullo, przy bulwarach na Dąbiu, a przecież jest także - last but not least - Unity Centre, czyli dawny szkieletor, zupełnie zmieniający krajobraz dzielnicy. Grzegórzki obejmują też okolice Galerii Plaza, z nowymi blokami wybudowanymi przy ul. Dąbskiej. A w kolejce czeka jeszcze przecież zagospodarowanie Wesołej.