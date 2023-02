Gwiazda światowego amp futbolu, Anglik Mickey Chambers nowym zawodnikiem Wisły Kraków

W reprezentacji Anglii rozegrał 105 spotkań, strzelając 100 bramek. Już nie występuje w ekipie „Synów Albionu", ale pozostaje jej najskuteczniejszym zawodnikiem w historii. W 2017 roku razem ze swymi kolegami z reprezentacją sięgnął po wicemistrzostwo Europy, co jest jego największym sukcesem w karierze.

Chambers urodził się 19 września 1989 roku. Grał w Evertonie i Manchesterze City, z którymi sięgnął po mistrzowskie tytuły. W sierpniu 2022 roku trafił do Legii Warszawa. W trzech turniejach ekstraklasy zdobył dwa gole i zaliczył pięć asyst (jedną we wrześniowym meczu w Krakowie z Wisłą, wygranym przez Legią 1:0).

Anglik wielokrotnie gościł w Polsce, w tym w Krakowie. We wrześniu 2021 roku uczestniczył w ME w Krakowie, gdzie jego drużyna zajęła piąte miejsce, a on sam strzelił 9 z 15 uzyskanych przez nią goli. W maju 2022 roku reprezentował MC w turnieju Ligi Mistrzów w Krakowie, w którym uplasowała się ona na trzecim miejscu.