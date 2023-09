Hajduki z Oświęcimia skończyły 55 lat. Taniec i muzyka łączą w zespole kolejne pokolenia. Zobaczcie zdjęcia archiwalne

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Historia Hajduków zaczęła się w Zakładowym Domu Kultury w Oświęcimiu

W swoim repertuarze zespół posiada polskie tańce narodowe oraz pieśni i tańce z regionu: krakowskiego, żywieckiego, rzeszowskiego, lubelskiego, opoczyńskiego, kujawskiego, nowosądeckiego, kurpiowskiego.

Uchwałą Rady Miasta Oświęcim - w 2012 roku zespół zmienił nazwę na Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim "Hajduki".

- „Hajduki” to kilka pokoleń oświęcimian, tworzących zespół, którzy przygodę z tańcem, pieśnią i obrzędami wpisali w swój życiorys jako najważniejsze spełnienie swych duchowych potrzeb, artystycznych ambicji i talentów. To osobliwa misja ocalania tradycji kultury ludowej, podejmowana z radością, ale także z poświęceniem, to powód do dumy i chwały ludzi, którzy przez 55 lat potrafili być twórczy, wierni i oddani zespołowi rozsławiającemu imię Oświęcimia w ojczyźnie i za granicą – powiedział prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut podczas wręczenia statuetki “Ambasadora Oświęcimia - Miasta Pokoju”.