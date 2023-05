„Historia bez cenzury” w Olkuszu i Rabsztynie. Popularny youtuber nagrał odcinki o górnictwie kruszcowym i zamku w Rabsztynie

„Historia bez cenzury” w Olkuszu i Rabsztynie

Pierwszy z nich nagrywany był w muzeum Podziemny Olkusz. Jak informują przedstawiciele MOK-u będzie on dotyczył górnictwa kruszcowego. Drugi natomiast będzie dotyczył zamku w Rabsztynie i będzie opowiadał o jedynym „orlim gnieździe” w powiecie olkuskim.

Jak poinformowali przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu autor kanału wraz z operatorem kamery odwiedzili Srebrne Miasto, aby zrealizować w nim zdjęcia do dwóch odcinków „Historii bez cenzury”.

„Historia bez cenzury” to popularny kanał w serwisie Youtube, który może pochwalić się setkami tysięcy wyświetleń swoich filmów oraz około 1,6 miliona subskrypcji. Obecnie jest to jeden z największych polskich kanałów w serwisie, który podejmuje tematykę stricte naukową.

Odcinki „Historii bez cenzury”, które zostały nagrane w Olkuszu i Rabsztynie będzie można obejrzeć w czerwcu i wrześniu.

Warto podkreślić, że wizyta autora popularnego youtubowego kanału w Olkuszu to nie jedyny przypadek, gdy Srebrne Miasto zostało wybrane do realizacji zdjęć. W listopadzie ubiegłego roku region gościł Czesława Mozila, który wraz z młodzieżą z zespołu wokalno instrumentalnego MOK Olkusz realizował zdjęcia do teledysku piosenki „Jestem Batmanem.