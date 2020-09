Hokej. Comarch Cracovia przegrywa w Oświęcimiu. Trener Rudolf Rohaczek zachowuje spokój

- Zawsze spadł mi z pleców wielki balast, że to „wkupne” do seniorów już poza mną. Mogę tylko powiedzieć, że przed wyjściem na lód starszy kolega, Klemen Pretnar, powiedział mi, żebym każdy krążek uderzał w stronę bramki, to zdobędę gola. Jak się okazało, jego słowa okazały się prorocze – cieszył się Adam Kot.

W ostatniej części miejscowi dorzucili jeszcze dwa gole. Kiedy po trafieniu Patryka Luży nad drużyną gości zaczął krążyć duch porucznika Borewicza, ale sygnał wywoławczy „07” przepędził Erik Nemec, który „przestrzelił” Sebastiana Lipińskiego. Wynik meczu ustalił Gregor Koblar.

- Co można powiedzieć po takim wysokim zwycięstwie tuż przed ligą? Ważna będzie zimna głowa, gorące serca i byle do przodu – Adam Kot zdradza dewizę oświęcimian.

Mimo wysokiej porażki spokój zachował trener krakowian. - Takie mecze też są potrzebne. Podzieliłbym go na fazy. Najpierw zespół zagrał bardzo dobrze, to w pierwszej tercji. Później walczył na zmęczeniu, bo wiadomo, że tegoroczne przygotowania do sezonu toczą się w ekstremalnych warunkach i są rwane. Na koniec udało nam się wrócić do gry, to w trzeciej tercji. Szkoleniowo to spotkanie zdało egzamin. Do startu ligi nie planujemy już kolejnych gier kontrolnych – wyjawił Rudolf Rohaczek, który nie wyklucza, że przed premierą sezonu w jego zespole pojawią się nowi gracze.