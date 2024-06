Hotele nad Jeziorem Rożnowskim na każdą kieszeń. Top najlepszych obiektów według rankingu w Google Anna Jaroś

Jezioro Rożnowskie staje się coraz bardziej popularnym miejsce na wypoczynek. Co jakiś czas powstają tam nowe hotele, restauracje, domki i apartamenty z pięknym widokiem. Do sukcesu tego wspaniałego miejsca przyczyniają się też znane osoby, które wybierają je na wypoczynek a nawet organizują tam śluby. Cena za noc waha się w zależności od standardu od 200 zł do nawet ponad tysiąca złotych. Zobacz ranking według opinii w Google, pod uwagę braliśmy oceny powyżej 4 gwiazdek.