Dziki w Krakowie. "To nie atrakcja turystyczna, ale zagrożenie". List i mocne słowa Czytelnika

List od Czytelnika w sprawie dzików w Krakowie

Krakowscy radni w środę 31 stycznia, żywo dyskutowali na temat problemu ekspansji dzików w Krakowie. Według niektórych bierze się on z tego, że zwierzęta mają nieograniczony dostęp do pożywienia w…

Tymczasem jest to dzikie zwierzę, które kieruje się instynktem a nie przyjaźnią wobec człowieka; to nie kot ani pies. Gdy poczuje, że jego potomstwo, albo ono samo jest zagrożone, zaatakuje. I trzeba to mieć na względzie, a nie karmić, "oswajać" a potem strzelać selfiki, które potem umieszcza się mediach społecznościowych. Ludzi trzeba od maleńkości edukować, jak w takiej sytuacji powinni się zachować.