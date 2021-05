Hutnik Kraków - Chojniczanka. Bardzo dobry mecz Hutnika. Do pełni szczęścia zabrakło tylko jednego ZDJĘCIA

Tu nie mogło być wymiany ognia, bo obie drużyny znają się na robocie w defensywie – i to w dużej mierze dlatego Chojniczanka bije się o awans, a Hutnik też jest jedną z najlepiej punktujących ekip w tym roku.

Pierwsza połowa nie przyniosła żadnej naprawdę klarownej sytuacji bramkowej, jednak to był porządny mecz. Obejrzeliśmy serię rzutów rożnych gości, to oni początkowo byli bardziej aktywni w atakach. Występujący w roli kapitana Hutnika (bo Krzysztof Świątek pauzował za kartki) Łukasz Kędziora zebrał brawa za dwie „główki”, którymi uprzedził pod własną bramką rywali. Ale cały krakowski zespół, to szczelnym ustawieniem, to pressingiem, skutecznie działał w obronie – i sam coraz śmielej atakował. W trzecim kwadransie zobaczyliśmy dwie fajne akcje Abdallaha Hafeza (druga – ze strzałem po ziemi, obronionym), ale odważnie i dobrze grał też Patryk Kieliś, który musiał wejść w buty Świątka.