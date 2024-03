I liga koszykarek. Zacięty mecz w Swarzędzu. Lider wygrywa z Contimaxem

Lider rozpoczął bardzo mocno, bo od prowadzenia 12:0. Bochnianki długo się zbierały w tej części do dobrej gry, a na jej koniec przegrywały sześcioma punktami. W drugiej kwarcie udało im się zmniejszyć dystans do czterech punktów. Na przerwę drużyny schodziły przy wyniku 33:29.

Po zmianie stron Contimax cały czas przegrywał w trzeciej kwarcie, ale to był dystans do odrobienia. Wynosił ledwie kilka punktów, a przed decydującą częścią wynik brzmiał 40:39. Początek czwartej kwarty przyniósł już jednak wyjście na prowadzenie bochnianek. W kolejnych minutach, już praktycznie do samego końca wynik oscylował wokół remisu. Ostatecznie więcej szczęścia w końcówce meczu miał Lider, który ostatecznie wygrał minimalnie.

Lider Swarzędz - Contimax MOSiR Bochnia 56:53 (19:13, 14:16, 7:10, 16:14)

Lider: Ratajczak 17, Wojdalska 10, Bartczak 8, Urbaniak 7, Szuba 0 oraz Kupczyk 8, Maj 2, Rogalska 2, Siwińska 2.

Contimax MOSiR: Kocaj 16, Bukowczan 9, Krawiec 8, Zuchora 4, Rak 0 oraz Duchnowska 8, Zając 8, Więcek 0

Sędziował: Marcin Olejnik i Mikołaj Makowski. Widzów: 150.