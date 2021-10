I liga koszykarzy. Wysoka porażka AZS AGH Kraków z WKK Wrocław

Początek był dość wyrównany. Gdy wrocławianom udało się odskoczyć na cztery punkty, krakowianie odpowiedzieli dwoma „trójkami” Kacpra Rojka i to oni prowadzili 9:7. A gdy to gospodarze uzyskali prowadzenie czterema punktami (13:9), to z kolei przyjezdni potrafili szybko odpowiedzieć. Później mieliśmy fragment nieskutecznej gry z obu stron, ale to krakowianie szybciej opanowali sytuację. Na tyle, by po pierwszej kwarcie prowadzić pięcioma punktami (21:16).

W drugiej części podopieczni Wojciecha Bychawskiego utrzymywali początkowo kilka punktów przewagi. W połowie tej kwarty wynosiła ona najwięcej siedem punktów (29:22) po celnym rzucie Kacpra Rojka. Kto by się spodziewał, że będą to ostatnie punkty zdobyte przez AZS AGH przed przerwą… W kolejnych minutach coś w grze krakowian wyraźnie się zacięło, przestali kompletnie trafiać i goście nie tylko odrobili straty, ale po celnym rzucie Jakuba Patoki objęli prowadzenie 30:29, a po chwili po dobrze wykonywanych rzutach wolnych prowadzili już 34:29. Drugą kwartę podsumował celnym rzutem, świetnie znany pod Wawelem Michał Chrabota. W ten sposób wrocławianie prowadzili 36:29.