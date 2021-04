Igrzyska Olimpijskie w Tokio nie dla Radosława Zawrotniaka

- Myślę, że decydować będzie szczęście - mówił nam przed wyjazdem na turniej. - Wszyscy są doświadczeni, wiedzą, jak się zmotywować, psychika będzie więc ważna, ale nie najważniejsza. Niektórzy się „spalą”. Jeśli mówimy tu o pierwszym miejscu, ci, którzy będą w czwórce, nie spalą się. Zadecydują więc niuanse. Nie umiem przewidzieć, co się stanie, poziom będzie wyrównany.

To niestety kolejne nieudane podejście do igrzysk szermierza z Krakowa. Zawrotniak uczestniczył w tak zwanym „dobijaku” przed IO w Rio de Janeiro w 2016 r. Wtedy był drugi i szansa na wyjazd do Brazylii przepadła. Ma srebrny medal olimpijski w drużynie z 2008 r.

Ponieważ na igrzyskach nie będzie drużyny naszych szpadzistów, Zawrotniak nie pojedzie do Tokio. Będą tam za to dwie jego podopieczne z klubu - Renata Knapik-Miazga oraz Aleksandra Jarecka, które zakwalifikowały się z drużyną szpadzistek.