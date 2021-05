Interesujesz się kinem? Możesz za darmo pojechać na Festiwal Filmowy w Wenecji

Zakwalifikowani do projektu między 31 sierpnia a 12 września 2021 roku wezmą udział w Festiwalu i okołofestiwalowych wydarzeniach, w tym dyskusjach i debatach z filmowcami oraz zaproszonymi gośćmi, zostaną włączeni do jury konkursu Giornate degli Autori, będą uczestniczyć w obradach, a także brać udział w tworzeniu treści na stronę Europa Cinemas i do mediów społecznościowych. Ich zadaniem będzie również pozostanie aktywnym ambasadorem nagrody LUX Prize w swoim kraju oraz udział w wydarzeniach związanych LUX Audience Award w 2022 roku.

Projekt jest przeznaczony dla osób w wieku 18-25 lat. Aby znaleźć się w gronie osób zakwalifikowanych do programu należy - oprócz podstawowych wymogów, jakimi jest zainteresowanie kinem, regularne uczestnictwo w filmowych projekcjach Kina Pod Baranami w jego salach stacjonarnych lub wirtualnych - znać język angielski w mowie i piśmie. Ponieważ Ambasadorzy programu będą brać aktywny udział w tworzeniu okołofestiwalowych treści internetowych, należy też mieć lekkie pióro i biegłość w posługiwaniu się mediami społecznościowymi.

Kandydatury przyjmuje Kino Pod Baranami do niedzieli, 16 maja. W zgłoszeniu należy załączyć formularz, odpowiedź na pytanie, dlaczego chciałoby się reprezentować Kino Pod Baranami w projekcie 27 Times Cinema, oraz przesłać za pośrednictwem WeTransfera krótki, 30-sekundowy filmik w języku angielskim zaczynający się od słów "Cinema for me is...".