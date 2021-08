Inwestycje-widma i flagi za tysiące złotych zamiast drzew na Rynku Głównym. Tak Kraków promuje, że jest zielony... Bartosz Dybała

Kraków znalazł się w finale konkursu o tytuł Zielonej Stolicy Europy. Chwali się tym, stawiając na Rynku Głównym warte kilka tysięcy złotych flagi. Zamiast nich mieszkańcy woleliby obiecywane przez urzędników drzewa, ale miasto nie zaczęło jeszcze nawet rozmów z konserwatorem w kwestii ich posadzenia na centralnym placu Krakowa. Do tego dochodzą jeszcze kontrowersje z realizacją zielonej ulicy Krupniczej - projekt do Budżetu Obywatelskiego złożyła miejska aktywistka Natalia Nazim, ale został odrzucony. A przecież zieloną Krupniczą urzędnicy chwalili się w aplikacji konkursowej - podobnie jak parkiem przy Karmelickiej, który do tej pory nie powstał.