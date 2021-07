Kraków w finale konkursu na zieloną stolicę Europy 2023. Rywalizuje z trzema miastami

Kraków już raz ubiegał się o tytuł: zajął piąte miejsce w konkursie na Zieloną Stolicę Europy 2022. O tytuł ubiegało się łącznie 18 europejskich miast, więc krakowscy urzędnicy przekonywali, że piąte miejsce to sukces.

Zielona Stolica Europy to nagroda, przyznawana corocznie przez Komisję Europejską. Tytuł otrzymują miasta, które wiodą prym w zakresie m.in. ochrony środowiska, w tym terenów zielonych. Przynajmniej w dokumentach, bo eksperci oceniają wnioski, złożone przez kandydatów.

Kraków zieloną stolicą Europy 2023?

Tytuł ten niesie ze sobą ogromne zobowiązanie i odpowiedzialność. Obecne przewidywania wskazują, że w 2050 roku 69,6 procent ludności będzie zamieszkiwało miasta. Dla wielu ludzi migracja do dużych miast wiąże się z koniecznością przystosowania do życia w nowym antropogenicznym otoczeniu, co może mieć wpływ na poczucie komfortu, sposób spędzania wolnego czasu, potrzeby czy oczekiwania.