IV liga krakowsko-oświęcimska przed fazą finałową. Dwie drużyny chcą uciec przed Wieczystą. Dziesięć - spod topora

I nikt nie ma chyba wątpliwości, że chętni na awans do III ligi muszą sprężyć się w tym sezonie. No bo w przyszłym w IV lidze będzie Wieczysta, która - spójrzmy prawdzie w oczy - i na tym poziomie będzie hegemonem.

Już przed sezonem było jasne, że spadną cztery ostatnie drużyny. Piątą od dołu właśnie wypycha do "okręgówki" Jutrzenka Giebułtów, która spada z III ligi do IV ligi krakowsko-oświęcimskiej.

Losu Jutrzenki stara się uniknąć Cracovia II, ale jeśli rezerwy "Pasów" się nie obronią w III lidze - to też zlecą do tej grupy, co z kolei spowoduje z niej kolejny spadek. Pojemność strefy degradacji zależy także od wyniku baraży o awans do III ligi - zespół w nich pokonany będzie musiał pozostać w IV lidze, a tym samym z jego grupy spadnie kolejna ekipa.