IV LIGA. Unia Oświęcim wypunktowana przez Barciczankę, która zaimponowała cierpliwością i skutecznością. ZDJĘCIA

Potem Marek Maślejak uderzył zza pola karnego, a piłka wpadła do siatki tuż przy słupku.

Oświęcimianie, w miarę upływu czasu, zaczęli stwarzać okazje bramkowe. Po podaniu od Igora Lewandowskiego, minimalnie niecelnie uderzył Arkadiusz Czapla. Potem Tomasz Matysek chybił, mając przed sobą tylko bramkarza (25 min).

Przyjezdni próbowali podwyższyć wynik. Okazję ku temu miał Szymon Dziedzina. Do pełni szczęścia zabrakło mu centymetrów.

Tuż przed przerwą, po prostopadłym podaniu od Tomasza Matyska, Igor Lewandowski popędził na samotne spotkanie z Dawidem Kubikiem, który starał się zapobiec nieszczęściu na przedpolu. To pozwoliło „Lewemu” ograć ostatnią instancję gości, by potem posłać futbolówkę do pustej bramki.

Igor Lewandowski ogrywa bramkarza Barciczanki, by po chwili strzelić tuż przed przerwą kontaktowego gola dla oświęcimian. Jerzy Zaborski

Zryw oświęcimian i kontry Barciczanki

Oświęcimianie po zmianie stron ruszyli do poszukiwania wyrównującego trafienia. Tuż po wznowieniu gry minimalnie przestrzelił Arkadiusz Czapla.