Jak poprawić jakość życia osób z głębokim otępieniem. UJ w międzynarodowym projekcie i z przyznanymi 403 tys. euro

Głównym efektem projektu - mającego się zakończyć 31 grudnia 2028 roku - będzie opracowanie innowacyjnego modelu opieki nad osobami z głębokim otępieniem, który pozwoli na poprawę jakości życia tych chorych i ich opiekunów, a także zmniejszenie kosztów opieki nad nimi.

"Zastosowanie opieki paliatywnej w celu poprawy jakości życia osób z zaawansowanym otępieniem w domach opieki" ("Implementation of a palliative care iNtervention To imprOve comfort and QUality of Life of people with advanced dementia in Care Homes") - tak brzmi pełna nazwa projektu. Jego koordynatorem jest dr Nicola Cornally z University College Cork w Irlandii. Projekt na celu ocenę skuteczności jednej z form niefarmakologicznego wsparcia osób z zaawansowanym otępieniem (zespół objawów w przebiegu zmian zwyrodnieniowych mózgu, na które nie ma obecnie skutecznych form leczenia przyczynowego), które zmierzają do poprawy jakości ich życia.