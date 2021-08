Jak przebiegać będzie obwodnica Limanowej w ciągu DK28? Wciąż trwają konsultacje społeczne

Nowa obwodnica o długości od około 6 do 9 km ma powstać w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Jej wykonawcą będzie firma IVIA S.A, z którą umowa zawarta została w październiku ubiegłego roku.

Po kilku miesiącach od jej podpisania zaprezentowano trzy warianty przebiegu trasy. Wszystkie są poprowadzone po południowo wschodniej części miasta Limanowa, a głównym kryterium definiującym zaproponowane przebieg tras było ominięcie terenów zwartej zabudowy oraz zminimalizowanie negatywnych efektów oddziaływania projektowanej drogi na życie mieszkańców.

Pierwszy z nich o długości ok. 5,8 km zakłada zlokalizowanie drogi w większości na terenie miasta Limanowa, oprócz odcinka o długości 300 m, który jest na obszarze gminy Limanowa. Miałby on się rozpoczynać na ul. Krakowskiej i włączać do istniejącej DK28 na ul. Kościuszki.