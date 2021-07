Jak wieki temu żyli prądniczanie? Historyczny spacer śladami mieszkańców Prądnika

Spacer jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie "Muzeum po sąsiedzku. Prądnik Biały" prezentowanej w maju przy Dworku Białoprądnickim. Poprowadzi go 17 lipca o godz. 11 Zofia Ozaist-Zgodzińska.

Podczas drugiej z wycieczek przyjrzymy się życiu codziennemu prądniczan i przekształceniom, jakim ulegało od średniowiecza. Na Prądnikach przetrwały historyczne budynki pełniące niegdyś funkcje analogiczne do tego, co dziś nazywamy instytucjami publicznymi: miejsce pracy, szkoła, kościół, urząd, szpital, dom, przestrzeń wypoczynku. Zobaczymy, jak zmieniała się codzienność mieszkańców tych konkretnych obszarów od czasu, gdy założono tam pierwszy szpital w obrębie granic dzisiejszego Krakowa (oraz zastanowimy się, czemu powstał akurat tutaj i w takiej odległości od miasta), przez średniowieczne młyny i renesansowe papiernie, aż do późniejszych przekształceń społecznych i urbanizacyjnych utrwalonych w zaułkach Prądników. Porozmawiamy o historycznych drogach, traktach i ich wpływie na obecny kształt dzielnicy - i codzienności dzisiejszych krakowian, czyli każdego z nas