Jan Boba: Traktuję widzów jak kolejnych członków zespołu

- Jest pan chyba najstarszym jazzmanem w Krakowie. Skąd pan czerpie energię do grania?

- Udało mi się skleić zespół z muzyków młodego pokolenia. Zgromadziłem wokół siebie ludzi, którzy wspaniale wykonują jazz tradycyjny. A nie każdy instrumentalista nadaje się do grania tego gatunku. Trzeba być w nim obsłuchanym i lubić go. Ja oddałem mu swoje serce ponad pół wieku temu i jestem mu wierny do dzisiaj.

- Dlaczego?

- Co jakiś czas znajomi pytają mnie czy nie chciałbym pograć czegoś innego. Bo niektórym wydaje się, że jazz tradycyjny powinno się wykonywać na początku kariery, a potem trzeba przejść w stronę jazzu nowoczesnego. Tymczasem to bzdura. Amerykańscy mistrzowie tego gatunku grali go od początku do końca, nabywając jedynie z wiekiem perfekcji w wykonaniu. Benny Goodman czy Luis Armstrong chociażby. Kiedy ktoś zamienia jazz tradycyjny na nowoczesny, jest to moim zdaniem sztubackie i nienaturalne.