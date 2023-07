Jan Cięciak: Wyciągamy rękę do początkujących wędrowców

Co roku słyszymy o niebezpiecznych zachowaniach turystów w Tatrach. To stąd pomysł, by edukować społeczeństwo w ramach projektu „Bezpieczni i rozważni w Tatrach”?

W góry chodzę od dziecka. Miałem to szczęście, że na szlak wprowadzał mnie wujek, pedagog. Z roku na rok wędrowaliśmy coraz wyżej, coraz dalej. Zdobywałem doświadczenie. Chodząc dziś po górach widzę, że część turystów nie ma ani wiedzy, ani doświadczenia. Chcemy po prostu wyciągnąć do nich rękę. Skupiamy się na początkujących wędrowcach i wskazujemy najważniejsze rzeczy. Tak, by każda wycieczka była bezpieczna i sprawiała frajdę. Bo rzeczywistość w wysokich górach może zmienić się z minuty na minutę.

Myśli pan, że mimo iż społeczeństwo jest coraz bardziej świadome i w tym roku pokażą się w mediach społecznościowych zdjęcia turystów w klapkach i szpilkach na Giewoncie?

Nie wiem, dlaczego tak jest. O bezpieczeństwie w górach mówi się bardzo dużo - mówi o tym Tatrzański Park Narodowy, mówi TOPR. Nie wiem, czy ludzie nie słuchają, czy nie słyszą. A nieodpowiedni ubiór to nie tylko zagrożenie dla nich samych, ale również dla innych turystów. Ostatnio czytałem, że ktoś się pośliznął i złamał innemu turyście nogę. Oczywiście, wypadki się zdarzają - losowe, czy spowodowane nieuwagą, ale musimy je minimalizować. A jeżeli już coś się stanie - nie bójmy się wezwać pomocy. Wychodząc w góry zawsze warto mieć zainstalowaną aplikację „Ratunek”. Umożliwia bezpośredni i natychmiastowy kontakt z ratownikami.

W Tatrach są miejsca, gdzie śnieg zalega cały rok. A pogoda w górach może zmienić się z minuty na minutę. Fot. Jan Cięciak

Często chodzi pan po górach. Co musi się obowiązkowo znaleźć w pana plecaku?

Tatry to góry o charakterze alpejskim, co z jednej strony daje nam niesamowite widoki, fenomenalne rośliny i zwierzęta, ale z drugiej - ryzyko nagłych zmian pogody. Pamiętajmy, że w Tatrach są miejsca, gdzie śnieg zalega cały rok. Obowiązkowo w plecaku mam: odpowiednie ubranie (w tym kurtkę przeciwdeszczową), ale także czapkę i rękawiczki. Do tego jedzenie i picie, powerbank, latarkę. Jeżeli zażywamy na stałe lekarstwa, to też trzeba je zabrać. Warto też mieć ze sobą apteczkę, żeby w razie potrzeby móc udzielić komuś pierwszej pomocy.

Trzy podstawowe zasady bezpieczeństwa w naszych najwyższych górach to…

Rozwaga, pokora i szacunek! Rozwaga - sprawdź prognozę pogody, obserwuj niebo, zaplanuj trasę, dostosuj ją do umiejętności i swoich i osób, z którymi ruszasz w góry. Pokora - miej świadomość, że w górach jesteś tylko gościem. Góry były i będą. Straciłeś siły? Nie musisz konkretnego szczytu zdobywać teraz. Szacunek - szanuj przyrodę, która cię otacza. Nie niszcz, nie zrywaj, nie ingeruj w środowisko.

Chyba trzeba to powiedzieć głośno: mierzmy siły na zamiary. Nie trzeba „prosto z kanapy” od razu wejść na Kasprowy Wierch czy Orlą Perć….

A właśnie, że idźmy prosto z kanapy na Kasprowy Wierch. To jest szlak dosyć długi i umożliwi nam poznanie gór i poznanie siebie. Zobaczymy, jak reagujemy na wysiłek, zdobędziemy doświadczenie. Oczywiście lepiej zacząć od dolinek, bo wtedy można szybciej wrócić, ale wędrówka na Kasprowy Wierch może nas dużo nauczyć. Paradoksalnie ten szczyt może być bardziej niebezpieczny dla osób, które wjadą na niego kolejką!