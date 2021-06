Jarmuta Szczawnica w IV lidze! Awans wywalczył zespół, który strzela mnóstwo goli Tomasz Bochenek

To największy sukces w historii piłki nożnej w Szczawnicy. - Dokładnie tak. A ten historyczny awans do czwartej ligi zgrał się w czasie z 20-leciem naszego klubu i to jest fajne - mówi Jacek Pietrzak, grający trener Jarmuty. Prowadzona przez niego drużyna w kampanii 2020/2021 w podhalańsko-limanowskiej "okręgówce" nie miała poważnego konkurenta. Pierwsze miejsce zapewniła sobie trzy kolejki przed końcem sezonu.