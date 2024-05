Jarosław Królewski: Wisła będzie jedynym krakowskim klubem w europejskich pucharach. Ale na razie nie możemy wypaść z baraży o ekstraklasę

- Nie ukrywam, że jest to dla mnie wzruszający moment. Pamiętam, jak duże ryzyko trzeba było podjąć, gdy przychodziłem do klubu w 2019 roku, żeby Wisłę podźwignąć. Wiem też, ile rzeczy zrobiliśmy źle. Myślę, że ludzie mądrzy wiedzą, które rzeczy robią źle, jakie problemy sami generują i jak się przez to uczą. Jestem zdania, że jak poznamy coś dogłębnie, to później możemy lepiej coś planować - mówił prezes Jarosław Królewski, który nie krył wielkiej radości po zwycięstwie Wisły 2:1 po dogrywce w meczu z Pogonią Szczecin w finale Pucharu Polski.