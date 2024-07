Jeden piłkarz przedłużył kontrakt z Wisłą Kraków, drugi do niej wrócił

Wisła Kraków buduje zespół na III-ligowe rozgrywki, w której wystąpi drugi zespół. W środę „Biała Gwiazda” poinformowała o kolejnych podpisanych kontraktach młodych zawodników. Mamy jedno przedłużenie umowy i jeden powrót do zespołu z ul. Reymonta.

WISŁA KRAKÓW. Najbogatszy serwis w Polsce o piłkarskiej drużynie "Białej Gwiazdy" Nową umowę z Wisłą podpisał Adam Pieniądz. Obecny kontrakt obowiązywać będzie do 30 czerwca 2026 roku, a umowa zawiera opcję przedłużenia. 18-latek uchodzi za duży talent, jest młodzieżowym reprezentantem Polski. Niestety, sporą część minionego sezonu stracił z powodu poważnej kontuzji, złamania kości strzałkowej, którą odniósł w meczu Centralnej Ligi Juniorów z Odrą Opole. To był bardzo poważny uraz, Pieniądz musiał po nim przejść aż pięć operacji! Po okresie rehabilitacji, wrócił już do normalnych treningów. Dzisiaj o kontuzji dla oficjalnego serwisu Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków mówi: - Rywal chciał mi odebrać piłkę wślizgiem i trafił mnie wyprostowaną nogą. Na pierwszy rzut oka kontuzja nie wydawała się aż tak poważna. Podczas operacji wdała się jednak bakteria gronkowca. Przez trzy pierwsze miesiące po operacji w ogóle nie wychodziłem z domu, nic nie chciało się goić. Łącznie przeszedłem aż pięć skomplikowanych zabiegów, ale kość wreszcie zaczęła się zrastać. Po wizycie u dr. Pawła Malety zacząłem wracać do zdrowia. Wiem, że operacje nie były łatwe do przeprowadzenia. Trzeba było wyciąć część kości i wyczyścić bakterię. Teraz nie czuję już żadnej różnicy, udało mi się odbudować wszystkie mięśnie i wszystko jest w porządku. Noga jest silna i zdrowa. Nie czuję żadnego bólu.

Po podpisaniu kontraktów Adam Pieniądz dodał: - Nie ukrywam, że czuję się mocno związany z klubem. Nie brałem nawet pod uwagę możliwości odejścia z Wisły. Cieszę się z podpisania nowej umowy, zwłaszcza po tak trudnym dla mnie okresie. To zdecydowanie odpowiednie miejsce, żeby się odbudować. Chciałbym wrócić do optymalnej dyspozycji i przebić się do pierwszego zespołu. Rok temu byłem już ku temu blisko.

Wisła rezerwę wzmacnia też doświadczonymi zawodnikami, bo pod kątem drugiej drużyny podpisała umowę z 29-letnim Michałem Bierzało. Wraca on na Reymonta po dziesięciu latach przerwy! Podpisał on roczny kontrakt z opcją przedłużenia. Bierzało to juniorski mistrz Polski z 2014 roku. Oczywiście w barwach Wisły. Od 2015 roku zaczął zdobywać doświadczenie w kolejnych klubach. Takich jak: Limanovia, Stal Mielec, GKS Bełchatów, Siarka Tarnobrzeg, Elana Toruń i znów Siarka. W tym ostatnim zespole zagrał 121 razy w ligowych meczach, z czego 46 razy w II lidze i 75 w III lidze. Z Siarką Bierzało wywalczył awans do II ligi.

Po podpisaniu kontraktu Michał Bierzało powiedział m.in. dla serwisu wiślackiej Akademii: - Wracam tutaj po 10 latach i jest to dla mnie wyjątkowy moment. Mam mnóstwo świetnych wspomnień związanych z tym klubem, ale jednym z najlepszych zdecydowanie jest wywalczenie mistrzostwa Polski juniorów. Tutaj znajdziesz więcej informacji o Wiśle Kraków

Wideo Sensacyjny ruch Łukasza Piszczka