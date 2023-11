Jeden z najcenniejszych zabytków wschodniej części Krakowa. Opactwo Cystersów w nowohuckiej Mogile w jesiennej aurze Marcin Banasik

Opactwo to jeden z najbardziej cennych zabytków wschodniej części Krakowa. Po jednej stronie ul. Klasztornej jest murowany kompleks klasztorny, a po drugiej stary drewniany kościółek św. Bartłomieja. Zobaczcie jak to miejsce wygląda na początku listopada, kiedy kolory jesieni zdobią to wyjątkowe miejsce.