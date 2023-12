Jedno z najciekawszych turystycznych miejsc w Nowym Sączu czeka na najemcę. Miasteczko Galicyjskie znów będzie miało restauracje i hotel?

Miasteczko Galicyjskie to oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Jest rekonstrukcją fragmentu zabudowy małomiasteczkowej. Obejmuje niewielki plac rynkowy i pierzeje z kilkunastoma domami.

Narodowe Archiwum Cyfrowe to miejsce w sieci, gdzie można przeżyć prawdziwą podróż w czasie. Na zgromadzonych tam archiwalnych fotografiach można zobaczyć również Nowy Sącz. Jak wyglądał kiedyś? Jak…

Potencjalny najemca miałby płacić 14 611 zł netto za czynsz w ramach którego miałby do dyspozycji budynek karczmy regionalnej, pokoje hotelowe o łącznej powierzchni prawie 675 m2 oraz kawiarnię w galicyjskim ratuszu o powierzchni ponad 90 m2 oraz 260 m2 ratuszowych pokoi gościnnych wraz z zapleczem recepcyjnym.

Czy pojawi się nowy najemca? Liczy na to Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu poinformowało o ogłoszeniu przetargu na wynajem lokali użytkowych w Miasteczku Galicyjskim.

Archiwalne zdjęcia to prawdziwe skarby. Dzięki nim można przenieść się w czasie i zobaczyć, jak kiedyś wyglądały miejsca, które teraz zmieniły się nie do poznania, lub wciąż pozostają piękne jak…

W ramach umowy najemca jest też zobowiązany do opłat za media - ogrzewanie budynku, prąd, ścieki oraz wodę. Samo ogrzewanie to koszt koło 5000 zł netto miesięcznie. Możliwość składania ofert wyznaczono do 19 grudnia.