Jewgienij Kamieniew ponownie w Comarch Cracovii

Jewgienij Kamieniew ma 27 lat. Jest Białorusinem, jednak ze względu na polskie korzenie posiada polski paszport i w związku z tym znajduje się w szerokiej kadrze reprezentacji Polski. Gra na pozycji obrońcy, a pierwsze kroki w karierze stawiał w KH Sanok i UKH Dębica. Następnie przeniósł się na Słowację, gdzie przywdziewał barwy młodzieżowej drużyny Zwolenia oraz HC Detva na zapleczu tamtejszej ekstraklasy. Występował również w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu oraz młodzieżowej reprezentacji naszego kraju.

Kolejny przystanek to Polonia Bytom w Polskiej Hokej Lidze, skąd w sezonie 2018/19 przeniósł się do Comarch Cracovii. W krakowskim klubie rozegrał 35 spotkań, w których zdobył gola i dwie asysty. Tuż przed fazą play-off przeniósł się jednak na Słowację, gdzie występował na drugim poziomie w ekipie Preszowa. Jego kolejne kluby to Podhale Nowy Targ, Sanok oraz JKH GKS Jastrzębie, gdzie spędził trzy ostatnie sezony. Ogółem w najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrał 293 mecze, a jego dorobek to 14 celnych trafień i 22 kluczowe podania.