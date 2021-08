Jolanta Ogar-Hill i Agnieszka Skrzypulec "wyrwały" srebro dzięki brawurowej akcji

W sumie Polki wygrały 3 z 10 wyścigów eliminacyjnych. Do ostatniego wystartowały bardzo mocno, przez chwilę prowadziły, ale przez większą część dystansu zajmowały czwartą i piątą lokatę, co dawało im cały czas brązowy medal. Ponieważ ostatni wyścig był podwójnie punktowany, było o co walczyć. Do Francuzek Camilli Lecointre i Aloise Retornaz Polki traciły 4 punkty, do prowadzących Brytyjek Hannah Mills i Eilidh McIntyre aż 18. Musiały jednak uważać na Słowenki, które były za nimi i zakończyć rywalizację co najmniej w pierwszej piątce.

Polki płynęły razem z Francuzkami, co zachowywało status quo na 2. i 3. miejscu, ale znakomity finisz "Biało-czerwonych" sprawił, że to one ostatecznie uplasowały się przed Francuzkami. Wygrały Szwajcarki przed Niemkami i reprezentantkami Izraela.

Klasyfikacja końcowa