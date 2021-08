Tokio 2020. Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar-Hill: To srebro smakuje jak złoto Przemysław Franczak, Enoshima

- Kiedy byłam mała wpatrywałam się w Mateusza Kusznierewicza, tak jak on chciałam zdobyć medal olimpijski. Może my staniemy się inspiracją dla nowego pokolenia żeglarzy – mówiła Agnieszka Skrzypulec tuż po tym, jak z Jolantą Ogar-Hill dopłynęły do podium w żeglarskiej klasie 470. Polki w ostatnim wyścigu wyrwały dla siebie srebro.