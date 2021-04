Józef F. spędził niezasadnie 2 miesiące w więzieniu. Sąd przyznał jego dzieciom 32 tys. zł

Józef F. miał 2 hektary ziemi w Kawcu koło Myślenic i gospodarował tam z rodziną. W lutym 1950 r. trafił do aresztu z bratem pod zarzutem, że nie zameldowali władzom, iż w 1949 r spotkali się z Emilem Przeciszewskim ps. Wyścig, członkiem zbrojnej bandy terrorystyczno-rabunkowej "Żandarmeria", dowodzonej przez kapitana Jana Dubaniowskiego ps. Salwa. Józef F. był dodatkowo podejrzany o współpracę z bandą Józefa Miki. O losach Miki i Przeciszewskiego są publikacje medialne i książka „Bohaterowie wyklęci na ziemi myślenickiej 1945-56" Ziemowita Kalinowskiego.

Jak opisywały na procesie dzieci Józefa F. zatrzymanie ojca było brutalne. Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa przyszli do domu, bili mężczyznę i jego brata do tego stopnia, że "ich mama nie mogła tego znieść i zemdlała". Potem obu rzucili na samochód. W areszcie Montelupich w Krakowie Józef F. i jego brat byli ciągle straszeni, że jeśli się nie będą przyznawać to czeka ich kara śmierci. W areszcie był bity, przypalany prętem, polewany wodą, spał na betonowej podłodze z kryminalistami, konfidentami i gwałcicielami.